أوكرانيا تحظر على مواطنيها التفاوض مع بوتين

أصدر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، مرسوما، نُشر اليوم الثلاثاء على موقعه الرسمي، يحظر على الأوكرانيين، اعتبارا من الآن، إجراء مفاوضات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وجاء المرسوم، الذي أعلن عنه للمرة الأولى يوم الجمعة الماضي، في أعقاب قرار لمجلس الأمن والدفاع الأوكراني ردا على ضم روسيا أربعة مناطق أوكرانية جنوبي البلاد وشرقها.

ويرى المجلس، الذي يرأسه زيلينسكي ويضم أعضاء مجلس الوزراء وقادة القوات المسلحة والأحهزة الأمنية، أن ضم روسيا للمناطق الأربعة يشكل خرقا للقانون الدولي.

واحتلت روسيا أجزاء واسعة من لوهانسك ودونيتسك وزابوريجيا وخيرسون، وأعلنت ضمها إليها، في الوقت كانت فيه القوات الأوكرانية تسعى إلى طردها تدريجيا خارج هذه المناطق.

وعقب بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير الماضي، جرت مفاوضات بين ممثلين عن الجانبين، رغم أن الرئاسة الروسية (الكرملين) وضعت شروطا لإجراء أي مفاوضات على المستوى الرئاسي لم تكن مقبولة بالنسبة لأوكرانيا.

واستبعدت كييف عمليا إجراء محادثات قبل انسحاب روسي كامل، في الوقت الذي تستعيد فيه قواتها أجزاء كبيرة من المناطق المحتلة.