وزيرة الخارجية الكندية تجدد تأكيدها على دعم بلادها المستمر لأوكرانيا

قالت وزيرة الخارجية الكندية، ميلاني جولي، اليوم الإثنين، إنها تحدثت مع نظيرها الأوكراني دميترو كوليبا وناقشت معه استعادة القوات الأوكرانية لمدينة ليمان، مؤكدة مجددا دعم أوتاوا المستمر لكييف.

وقالت جولي عبر تويتر "تحدثت إلى نظيري الأوكراني دميترو كوليبا لمناقشة التطورات التي حدثت نهاية هذا الأسبوع، بما في ذلك استعادة ليمان وإعادة التأكيد على دعم كندا لأوكرانيا".

وكانت كندا من أقوى المؤيدين لأوكرانيا بعد أن بدأت روسيا عملياتها العسكرية الخاصة في البلاد في 24 فبراير الماضي، وقدمت أوتاوا إلى كييف 473 مليون دولار كمساعدة عسكرية و 1.5 مليار دولار من القروض المقدمة من خلال صندوق النقد الدولي، وبالإضافة إلى ذلك، فرضت كندا عقوبات على أكثر من 2828 من المواطنين الروس والبيلاروسيين وكذلك على "الوسطاء الأوكرانيين" للعملية العسكرية الخاصة لروسيا.