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الجيش الروسي يعلن صد هجوم صاروخي على القرم


نشر في: الأربعاء 4 أكتوبر 2023 - 4:40 ص | آخر تحديث: الأربعاء 4 أكتوبر 2023 - 4:40 ص

قالت وزارة الدفاع الروسية اليوم الثلاثاء إن الجيش الروسي صد هجوما صاروخيا على شبه جزيرة القرم عن طريق تدمير صاروخ أوكراني مضاد للسفن من طراز نيبتون، قبالة ساحل شبه الجزيرة.

وأفاد حاكم سيفاستوبول، ميخائيل رازفو جاييف بأن منزلا تضرر جراء الحطام.

وقال رازفو جاييف عبر قناته على تطبيق تليجرام: "لم يتعرض أحد لإصابات، لكن سقوط أجزاء من الطائرات المسيرة حطم نوافد بعض الشقق".

وقد تم إلغاء إنذار بغارة جوية تم إعلانه آنذاك.

وكانت القرم التي ضمتها روسيا في 2014 هدفا لهجمات أوكرانية مكثفة لأسابيع. وهوجمت مدينة سيفاستوبول التي تضم الأسطول الروسي في البحر الأسود بصفة خاصة عدة مرات.


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