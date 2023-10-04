مسئولة بحياة كريمة: إنشاء وتطوير وصيانة 15 ألف فصل بـ20 محافظة

قالت هبة جلال عضوة إدارة التعليم بمؤسسة «حياة كريمة»، إن أحد محاور عمل المبادرة في قطاع التعليم تمثل في الأبنية التعليمية.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «8 الصبح»، عبر شاشة «dmc»، اليوم الأربعاء، أنه تم تنفيذ 2430 مشروعا على مستوى 20 محافظة (52 مركزا)، وفرت 15 ألف فصل وفقا لاحتياج كل محافظة.

وأفادت بأنه جرى التركيز على مدارس التعليم الأساسي نظرا لارتفاع الكثافات الطلابية بشكل كبير، موضحة أن هذه التدخلات تنوعت بين إنشاء جديد وتطوير عبر التوسعة وصيانة.

ونوهت بأن التدخلات في هذا المحور هدفت إلى إتاحة الخدمات التعليمية وتحديدا في القرى التي كانت محرومة من المدارس، ويضطر أبناؤها للتحرك بمسافات طويلة في قرى مجاورة، ما ساهم في القضاء على هذه المشكلة.

وأشارت إلى تدخلات المبادرة هدفت لتحسين البيئة التعليمية وخفض الكثافات الطلابية، نظرا لتأثير ذلك على قدرة الطالب على التفاعل مع المعلم واستيعاب المعلومات واكتساب المهارات.

ولفتت إلى العمل كذلك على محور بناء الإنسان، حيث جرى إطلاق العديد من المبادرات لتنمية مهارات الطالب المعرفية والمهارية والوجدانية، مع توعية الطالب بالعديد من المفاهيم المهمة مثل التطوع وتقبل الآخر والمشاركة والدور المجتمعي.