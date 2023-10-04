 ضبط سائق لاتجاره غير المشروع بالنقد الأجنبي في الدقهلية - بوابة الشروق
الأربعاء 4 أكتوبر 2023 12:51 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد قرار وزير التربية والتعليم بحظر النقاب في المدارس؟

النتـائـج تصويت

ضبط سائق لاتجاره غير المشروع بالنقد الأجنبي في الدقهلية

مصطفى عطية
نشر في: الأربعاء 4 أكتوبر 2023 - 12:41 م | آخر تحديث: الأربعاء 4 أكتوبر 2023 - 12:41 م

ألقى قطاع الأمن العام بالاشتراك مع أمن الدقهلية القبض على سائق لاتجاره غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفي في الدقهلية

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الدقهلية من ضبط سائق - مقيم بدائرة قسم شرطة جمصة - حال استقلاله سيارة بدون رخصتى "قيادة وتسيير" وعثر بحوزته على (مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية").

وبمواجهته اعترف بحيازته للمبالغ المالية بقصد الاتجار بها فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى بالمخالفة للقانون.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك