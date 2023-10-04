ضبط سائق لاتجاره غير المشروع بالنقد الأجنبي في الدقهلية

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ألقى قطاع الأمن العام بالاشتراك مع أمن الدقهلية القبض على سائق لاتجاره غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفي في الدقهلية

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الدقهلية من ضبط سائق - مقيم بدائرة قسم شرطة جمصة - حال استقلاله سيارة بدون رخصتى "قيادة وتسيير" وعثر بحوزته على (مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية").

وبمواجهته اعترف بحيازته للمبالغ المالية بقصد الاتجار بها فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى بالمخالفة للقانون.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.