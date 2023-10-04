تبدأ الهيئة الوطنية للانتخابات، غدا الخميس، تلقي طلبات المرشحين في انتخابات رئاسة الجمهورية 2024 التي يبدأ التصويت فيها مطلع شهر ديسمبر، وذلك بعد فترة تمهيدية أعقبت إعلان الجدول الزمني والإجرائي في 25 سبتمبر الماضي عمل فيها المرشحون المحتملون على استيفاء الشروط الدستورية والقانونية لقبول أوراق ترشحهم.

وتستمر فترة تلقي طلبات الترشح 10 أيام تستقبل فيها الهيئة المرشحين من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 5 مساء، عدا اليوم الأخير الذي سيُغلق فيه باب الترشح في الثانية ظهر يوم 14 أكتوبر، لتعلن الهيئة عن القائمة المبدئية للمرشحين الذين قبل أوراقهم يوم 16 أكتوبر، يعقبها فترة لتلقي الاعتراضات والتظلمات وتقديم الطعون، على إعلان القائمة للمرشحين برموزهم الانتخابية يوم 9 نوفمبر المقبل.

- استكمال أوراق الترشح

وسيتقدم المرشحون بأوراق ترشحهم التي تأتي في مقدمتها أما تزكية 20 عضوًا من مجلس النواب أو الحصول على تأييد 25 ألف مواطن من 15 محافظة بالجمهورية، بواقع ألف تأييد على الأقل من كل محافظة، ويتيح الجدول الزمني للانتخابات استمرار العمل على استفياء هذا الشرط وجميع الأوراق والإجراءات المطلوبة حتى غلق باب الترشح.

وأعلنت 6 شخصيات ترشحها لرئاسة الجمهورية، هم الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، والدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، وحازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري، إلى جانب 3 من المعارضين هم: فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وأحمد طنطاوي عضو مجلس النواب السابق، وجميلة إسماعيل رئيسة حزب الدستور، حيث أعلنت حملات كل من يمامة وعمر وزهران الانتهاء من جمع التزكيات المطلوبة من النواب.

- تأمين ورموز وكشف طبي

وسيختار المرشحون رموزهم الانتخابية من بين 15 رمزًا حددتها الهيئة الوطنية للانتخابات، وهي النجمة، والشمس، والأسد، والحصان، والنسر، والديك، والميزان، والطائرة، وساعة اليد، والنخلة، والمركب، والمظلة، والتليفون، والنظارة، والسلم.

وإلى جانب الأوراق المطلوب تقديمها، يسدد المرشح مبلغ 20 ألف جنيه بخزينة الهيئة الوطنية للانتخابات بصفة تأمين، كما عليه اجتياز الكشف الطبي والذهني الذي يجرى بمعرفة الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة لبيان ما إذا كان طالب الترشح مصاباً بمرض بدني أو ذهني يؤثر على أدائه لمهام رئيس الجمهورية من عدمه.

وخلال الأيام الماضية توافد آلاف من المواطنين على مكاتب الشهر العقاري، لتحرير تأييدات للمرشحين وفي مقدمتهم الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد إعلان ترشحه في الانتخابات الرئاسية المقبلة 2024.

- رئيس جديد للهيئة

وصدر قرار جمهوري اليوم بتولى المستشار حازم بدوى نائب رئيس محكمة النقض، رئاسة الهيئة الوطنية للانتخابات، بدلا من المستشار وليد حمزة، الذى تنتهى مدته 8 أكتوبر الجارى، كما تضمن التشكيل الجديد للهيئة تغيير 4 من أعضاء مجلس الإدارة بعد انتهاء المدة القانونية للراحلين.

وينص الدستور والقانون على أن المستشارين المنتدبين للعمل بالهيئة الوطنية للانتخابات، يتم اختيارهم بمعرفة مجلس القضاء الأعلى والمجالس الخاصة للجهات والهيئات القضائية، على أن يكون ندبهم بصورة كُلية ولدورة واحدة فقط مدتها 6 سنوات، على أن يترأس الهيئة أقدم أعضائها من محكمة النقض.

- موعد التصويت

وحددت الهيئة أيام 1 و2 و3 من شهر ديسمبر المقبل موعدا لإجراء الانتخابات الرئاسية خارج مصر.

وستُجرى العملية الانتخابية داخل مصر في أيام 10 و11 و12 من ذات الشهر.