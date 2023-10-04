إغلاق المدارس والمكاتب في تايوان مع اقتراب إعصار كوينو

أعلنت العديد من المدن والمقاطعات في تايوان عن إغلاق المدارس والمكاتب اليوم الأربعاء، بسبب رياح قوية وأمطار متوقعة، ناجمة عن اقتراب إعصار "كوينو".

وأعلنت مقاطعة "تايتونج"، حيث من المتوقع أن تصل العاصفة إلى اليابسة، أنه سيتم إغلاق جميع المكاتب والمدارس، بعد ظهر اليوم الأربعاء، بينما ستغلق جزيرة "أوركيد" والجزيرة الخضراء ليوم كامل، حسب وكالة الأنباء المركزية التايوانية "سي.إن.إيه" اليوم الأربعاء.

كما أعلنت حكومة مقاطعة "بينجو" أيضا أن المدارس والمكاتب ستظل مغلقة اليوم، بسبب اقتراب العاصفة.

واعتبارا من الساعة الثامنة صباح اليوم الأربعاء، تم تحديد موقع إعصار "كوينو" على بعد 280 كيلومترا شرق "كيب إيلوانبي" أقصى جنوب تايوان، ويتحرك باتجاه الغرب ، بسرعة 11 كيلومترا في الساعة، مصحوبا برياح سرعتها 155 كيلومترا في الساعة وزوابع سرعتها 191 كيلومترا في الساعة.