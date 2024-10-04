عمرو أديب عن جلسة رئيس الوزراء مع المفكرين: فرض وليست مجرد سنة حميدة

قال الإعلامي عمرو أديب، إن جلسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مع المفكرين مهمة للغاية.

وأضاف خلال برنامجه «الحكاية» عبر شاشة «mbc مصر»، مساء الجمعة، أن مثل هذه الجلسات يتوجب النظر إليها باعتبارها مجرد سنة حميدة لكنها فرض.

وأوضح أن هؤلاء المفكرين لديهم خبرات كبيرة تراكمت على مدار سنوات طويلة خلال عملهم، ويرغبون في تقديمها لوطنهم.

ونوه بأن الجلسة التي عُقدت يوم الأربعاء، استعرضت القضايا التي تاشغل المواطنين سواء في الداخل أو الخارج.

وشدد على ضرورة سماع مخلتف الاتجاهات وألا يكون هناك صوت واحد هو المتحدث طوال الوقت، مشددًا على أن الدول تستفيد كثيرًا من الأفكار التي يتم طرحها.

وأمس الأول الأربعاء، التقى رئيس الوزراء، عددا من القامات الفكرية، لاستعراض بعض القضايا المثارة على الساحة، بحضور الدكتور بدر عبد العاطى، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج.