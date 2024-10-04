قوى إقليمية تجتمع في موسكو لإجراء محادثات بشأن أفغانستان

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من المقرر أن تلتقي قوى إقليمية في موسكو، اليوم الجمعة، لإجراء الجولة السادسة من "مشاورات صيغة موسكو" بشأن أفغانستان.

وسوف يشارك في هذه الجولة ممثلون عن روسيا والصين وإيران واوزبكتسان وباكستان والهند وكازاخستان وطاجيكستان وتركمنستان، لمناقشة الوضع في أفغانستان.

ووفقا ا لوزارة الخارجية الروسية ، سوف يركز الاجتماع على سبل تعزيز عملية المصالحة الوطنية الأفغانية، وتوسيع نطاق التعاون العملي بين الدول الإقليمية وحكومة طالبان في كابول. ومن المتوقع صدور بيان مشترك بعد المناقشات المغلقة.

وغادر وزير الخارجية الفعلي لأفغانستان أمير خان متفي إلى روسيا للمشاركة في الاجتماع، بعدما تلقى دعوة للحضور كضيف شرف.

وأعرب نائب المتحدث باسم حكومة طالبان حمد الله فيترات عن أمله في أن تساهم هذه الاجتماعات في تحقيق الأمن والاستقرار الاقتصادي الاقليميين.

وأكد فيترات أهمية استغلال هذه الفرص لربط المنطقة وتعزيز الانسجام بين الدول.

ومشاورات صيغة موسكو بشأن أفغانستان عبارة عن منصة إقليمية تأسست للتعامل مع التحديات التي تواجه أفغانستان، وبهدف تعزيز التعاون الإقليمي .

ومنذ نهاية الاحتلال الأمريكي لأفغانستان في عام 2021، تواصلت القوى الإقليمية بشكل نشط مع حكومة طالبان. ومع ذلك ، لم تعترف أي دولة رسميا بحكومة طالبان بعد.

وتواجه طالبان انتقادات، بصفة خاصة من الدول الغربية، بسبب سياساتها الصارمة ضد النساء الأفغانيات.