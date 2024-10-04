وزارة الرياضة تنفي دعم الزمالك ماديا

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نفى محمد الشاذلي المتحدث الرسمي لوزارة الشباب والرياضة، صحة الأنباء التي يرددها بعض الإعلاميين على صفحات التواصل الاجتماعي بشأن تقديم دعم مالي لنادي الزمالك.

وأكد الشاذلي أن هذه المعلومات المغلوطة عارية تماماً من الصحة، وأن الوزارة ملتزمة بتطبيق مبدأ العدالة والمساواة بين جميع الأندية الرياضية.

وأضاف أن الوزارة لا تقدم أي دعم مالى لاية أندية تتعلق بنشاط كرة القدم.

وأشار إلى أن الوزارة حريصة على إيضاح الحقائق أمام الرأى العام لمواجهة مثل هذه الشائعات التى يرددها البعض بهدف إثارة الشائعات والفتن بين الجماهير المصرية فضلا عن كونها احد أهم الأسباب في نشر التعصب الكروي