الداخلية تضبط 3 متهمين بغسل 250 مليون جنيه من حصيلة الغش التجاري وتقليد العلامات التجارية

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واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم غسل الأموال، وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، وحصر ورصد ممتلكاتهم، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

وتمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 3 أشخاص، لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في مجال الغش التجاري وتقليد العلامات التجارية الخاصة ببعض الشركات العاملة في مجال الأدوات الكهربائية.

وكشفت التحريات عن قيام المتهمين بطرح المنتجات المقلدة في الأسواق على خلاف الحقيقة، ومحاولتهم إخفاء مصدر الأموال المتحصلة من نشاطهم غير المشروع وإضفاء الصبغة الشرعية عليها، وإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة وكيانات مشروعة، من خلال تأسيس شركات وشراء قطع أراضٍ ووحدات سكنية ومصانع وسيارات.

وقدرت الجهات المختصة قيمة الأموال التي تم غسلها بنحو 250 مليون جنيه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وتباشر الجهات المختصة استكمال الإجراءات القانونية.



