ميناء السخنة يستقبل سفينة سياحية تحمل 1327 سائحا

استقبل ميناء السخنة التابع للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم الأحد، السفينة السياحية أرويا "Aroya"، المملوكة لشركة Saudi Cruise، إحدى الشركات التابعة لصندوق الاستثمارات العامة السعودي.

رست السفينة على رصيف شركة موانئ دبي العالمية بميناء السخنة، قادمة من ميناء شرم الشيخ وعلى متنها 1327 سائحًا من جنسيات مختلفة، ومن المقرر أن يجرى السائحين جولة سياحية في القاهرة، والعودة إلى السفينة في اليوم ذاته.

ويبلغ طول السفينة 303 أمتار، وعرضها 39.2 متر، وغاطسها 8.2 متر، وتحمل علم مالطا، فيما تتولى شركة رابسودي أعمال التوكيل الملاحي للسفينة، ومن المنتظر أن تغادر السفينة ميناء السخنة مساء اليوم متجهة إلى ميناء الإسكندرية.

وذكر بيان المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن استقبال ميناء السخنة للسفن السياحية يؤكد ما يتمتع به الميناء من جاهزية تشغيلية وقدرة على استقبال مختلف أنواع السفن والتعامل معها وفق أعلى معايير الكفاءة والسلامة، مؤكدا أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تواصل رفع كفاءة موانئها وتعزيز جاهزيتها لاستقبال السفن، بما يدعم حركة الملاحة والتجارة والسياحة ويعزز مكانة موانئ المنطقة على خريطة النقل البحري الإقليمي والدولي.