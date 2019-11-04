أمير الكويت يتلقى رسالة تهنئة من رئيس وأعضاء مجلس النواب

تلقى أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، رسالة تهنئة من رئيس مجلس النواب المصري الدكتور علي عبد العال، بمناسبة عودته إلى الكويت، بعد استكمال الفحوصات الطبية في الولايات المتحدة، والتي تكللت بالتوفيق والنجاح.

وأعرب عبد العال - خلال البرقية، باسمه وباسم أعضاء المجلس - عن خالص تهانيهم بعودة أمير الكويت إلى وطنه، سائلا المولى تعالى، أن يديم عليه موفور الصحة وتمام العافية.

من جانبه، بعث أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، رسالة شكر جوابية إلى الدكتور علي عبد العال، ضمّنها خالص شكره وتقديره على ما أعرب عنه وأعضاء المجلس من تهاني وطيب المشاعر وصادق الدعاء، متمنيا للجميع موفور الصحة والعافية ودوام التوفيق.