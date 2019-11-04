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أظهرت بيانات رسمية تركية نُشرت، اليوم الاثنين، تراجع معدل التضخم في أكتوبر على أساس سنوي إلى 55ر8% .

وأشار معهد الإحصاء التركي (تركستات) إلى أن معدل التضخم السنوي تراجع بـ71ر0% في أكتوبر عن سبتمبر الذي كان سجل تضخما سنويا بـ26ر9% .

وذكر المعهد، وفقا لما نقلته وكالة "الأناضول"، أن أعلى نسبة زيادة سنوية كانت من نصيب المشروبات الكحولية والتبغ، والتي ارتفعت أسعارها بـ69ر43% في أكتوبر على أساس سنوي.

وأضاف أن تكلفة الرعاية الصحية ارتفعت بـ24ر14% ، والتعليم بـ20ر14% ، والفنادق والمقاهي والمطاعم بـ71ر13% ، والسلع والخدمات المتنوعة بـ43ر13% .

وكان التضخم في تركيا تجاوز 25% في أكتوبر من العام الماضي متأثرا بتراجع كبير في سعر صرف الليرة.

وخفض المركزي التركي قبل أيام توقعاته للتضخم لعام 2019 إلى 12% ، مقابل توقعات سابقة بتضخم بـ9ر13% .

وأبقى البنك، وفقا لما نقلته "الأناضول" عن محافظ البنك مصطفى أويصال، على توقعاته لمعدلات التضخم لعامي 2020 و2021 كما هي، عند 2ر8% و4ر5% على الترتيب.

ووفقا للبرنامج الاقتصادي الذي أعلنته الحكومة التركية في سبتمبر، فإن المعدل المستهدف للتضخم لهذا العام هو 12%، و5ر8% للعام القادم، و6% لعام 2021 .