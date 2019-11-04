شنت رئاسة مجلس ومدينة جمصة التابعة لمحافظة الدقهلية تحت إشراف رحاب المزين، حملة مكبرة لمواجهة الأبقار والقضاء عليها.

شارك في الحملة حاتم قابيل نائب رئيس المدينة، وجهاد مصباح نائب رئيس المدينة، وقوة أمنية من شرطة جمصة، وياسر مصطفى بإدارة المتابعة والتفتيش، وبلال فرحات بإدارة المتابعة الميدانية، وسامح عسل مدير قسم النظافة، والسيد علي وكيل قسم الحدائق.

وتم شن الحملة للقضاء على ظاهرة الأبقار المنتشرة بالمدينة، والتي تتسبب في تلف المساحات الخضراء؛ حيث أسفرت عن إزالة 50 عشة للعرب الرحل بأنحاء المدينة، والمكونة من العروق الخشبية، والبوص، والسدة والجريد، وتم تسوية العشش على الأرض واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم، والتنبيه وأخذ التعهد عليهم.