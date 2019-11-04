سانت اتيان يواصل انتفاضته في الدوري الفرنسي على حساب موناكو

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واصل سانت اتيان انتفاضته في الدوري الفرنسي لكرة القدم وانتزع فوزا غاليا على موناكو 1 / صفر أمسالأحد في ختام مباريات المرحلة الثانية عشرة من المسابقة.

واستعاد بوردو اتزانه في الدوري الفرنسي بعد هزيمتين متتاليتين وانتزع فوزا غاليا 2 / صفر على نانت بنفس المرحلة التي شهدت اليوم أيضا فوز نيس على ريمس بنفس النتيجة.

وانتزع سانت اتيان فوزا غاليا على موناكو بهدف نظيف سجله دينيس بوانجا في الدقيقة 59 بعد انتهاء الشوط الأول بالتعادل السلبي فيما شهدت الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للمباراة طرد روبن أجيلار لاعب موناكو.

ورفع سانت اتيان رصيده إلى 18 نقطة في المركز الثامن بعدما حقق انتصاره الرابع مقابل تعادل واحد في آخر خمس مباريات خاضها بالمسابقة.

وتجمد رصيد موناكو عند 15 نقطة في المركز الخامس عشر.

ورفع بوردو رصيده إلى 18 نقطة ليقفز إلى المركز السادس حيث كان الفوز اليوم بمثابة تضميد لجراح الفريق بعد هزيمتين متتاليتين في المسابقة.

وفي المقابل ، جاءت الهزيمة لتعمق كبوة نانت الذي تجمد رصيده عند 19 نقطة في المركز الثالث بعدما مني بالهزيمة الثالثة على التوالي في المسابقة.

وأنهى بوردو الشوط الأول لصالحه بهدف نظيف سجله فرانسوا كامانو في الدقيقة 37 ثم أكد الفريق انتصاره في الشوط الثاني بهدف سجله هوانج أوي جو في الدقيقة 57 .

وتخلص نيس من دوامة النتائج السيئة بفوزه الثمين على ريمس بهدفين نظيفين سجلهما ويلان سيبريان وكريستوف هيريل في الدقيقتين 32 و41 مستغلا النقص العددي في صفوف ضيفه بعد طرد موسى دومبيا في الدقيقة 26 لنيله الإنذار الثاني في المباراة.

ورفع نيس رصيده إلى 16 نقطة ليتقدم إلى المركز الثاني عشر وتجمد رصيد ريمس عند 18 نقطة ليتراجع إلى المركز السابع بفارق الأهداف المسجلة فقط خلف بوردو.