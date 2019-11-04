مقتل شخص وإصابة 24 في هجوم بقنبلة في كشمير

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قتل شخص على الأقل واصيب 24 آخرين عندما ألقى مسلحون قنبلة داخل سوق في مدينة سريناجار الرئيسية في الشطر الهندي من إقليم كشمير اليوم الاثنين، حسبما قالت الشرطة.

وأصابت القنبلة مجموعة من البائعين والمتسوقين بالقرب من منطقة "لال شوك" في وسط سريناجار.

وأفادت مصادر بالشرطة بأنه تم تحديد هوية القتيل وهو بائع بالونات من ولاية بيهار بشرق الهند.

وذكرت وكالة "ان دي تي في" الإخبارية أن معظم المصابين من سكان كشمير فضلا عن ثلاثة من عناصر القوات شبه العسكرية. وتم نقلهم إلى المستشفى حيث يرقد شخصان في حالة حرجة.

وأعربت الشرطة عن شكوكها في أن الهجوم يستهدف عرقلة عودة السكان إلى حياتهم الطبيعية في الإقليم.

وتصاعدت التوترات في المنطقة بعد قرار الحكومة الهندية المثير للجدل لإلغاء الوضع الخاص بكشمير كمنطقة تتمتع بحكم ذاتي في 5 أغسطس، وقيامها بتقسيم ولاية جامو وكشمير إلى منطقتين اتحاديتين.