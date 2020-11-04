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أعرب المرشح الديمقراطي جو بايدن، عن أمله في الفوز بالانتخابات الأمريكية، التي انطلقت مساء أمس الثلاثاء.

وأضاف في تغريدة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، صباح الأربعاء: «أبقوا على الإيمان، سنفوز بهذه الانتخابات».

Keep the faith, guys. We’re gonna win this. — Joe Biden (@JoeBiden) November 4, 2020

وارتفع نصيب المرشح ترامب من أصوات المجمع الانتخابي إلى 174، وبايدن 213 صوتًا حتى اللحظة، ويحتاج المرشح الفائز إلى 270 صوتًا من أصل 538 للفوز بالانتخابات.

ويخوض الجمهوري ترامب الانتخابات بصحبة مايك بنس نائبا له، بينما يخوض الديمقراطي جو بايدن الانتخابات بصحبة كامالا هاريس نائبة له، والتي لو فازت بالمنصب سيكون حدثا تاريخيا كونها أول امرأة في تاريخ أمريكا تشغل منصب نائب الرئيس.

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