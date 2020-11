أعرب المرشح الديمقراطي جو بايدن، عن أمله في الفوز بالانتخابات الأمريكية، التي انطلقت مساء أمس الثلاثاء.

وأضاف في تغريدة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، صباح الأربعاء: «أبقوا على الإيمان، سنفوز بهذه الانتخابات».

Keep the faith, guys. We’re gonna win this.