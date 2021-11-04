دراسة: ضعف البصر في مرحلة منتصف العمر يرتبط بزيادة فرص الكتئاب لدى السيدات لاحقا

كشفت دراسة أمريكية، أجريت في كلية الطب جامعة "ميتشجان" الأمريكية، النقاب عن أن ضعف البصر في مرحلة منتصف العمر مرتبط بزيادة احتمالات ظهور أعراض الاكتئاب لدى النساء في المستقبل.

وأشار الباحثون، في هذه الدراسة، إلى أن اكتئاب منتصف العمر له عواقب بعيدة المدى، ولذلك اقترحوا أن التعرف المبكر على مشاكل الرؤية وتصحيحها في الوقت المناسب هو خطوة مهمة في الحفاظ على الصحة العقلية والبدنية لدى النساء في مرحلة منتصف العمر.

يأتي ذلك في الوقت الذي ترتفع فيه معدلات الاكتئاب بصورة ملموسة بين النساء في مرحلة منتصف العمر، مقارنة بجميع الفئات الأخرى.