قالت الدكتور إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن التغيرات المناخية أثرت على العالم كله، مشيرة إلى أن الـ10 سنوات الأخيرة شهدت ارتفاعًا في درجة الحرارة بصورة أعلى من المتوسطات المناخية المعتادة على مدار الأعوام الماضي.

وأضافت، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صباحنا مصري»، المذاع عبر فضائية «المصرية»، صباح الخميس، أن الهيئة العامة للأرصاد تمتلك قاعدة بيانات كبيرة منذ نحو 200 عام، موضحة أنها تصدر التقارير الشهرية بشأن الحالة الجوية وتعلنها بصورة دورية.

وأشارت إلى أن درجة الحرارة على مدار الشهرين الجاري والماضي أعلى من المعدلات الطبيعية بحوالي من درجتين إلى 3 درجات؛ نتيجة للتغيرات المناخية والاحتباس الحراري وزيادة نسبة الملوثات في الأرض.

ولفتت إلى أن درجة حرارة الغلاف الجوي ارتفعت بنسبة 1.5 درجة قبل عام 2025، متابعة: «مع 2050 لو استمررنا بنفس النهج الحرارة تزيد بمعدل 4 درجات مئوية وهو ما يسبب خطورة كبيرة على حياة المواطنين».

ونوهت بأن الاستمرار في ارتفاع درجة الحرارة يؤدي إلى ظواهر جوية حادة وعنيفة كفيضانات وسيول وأمطار غزيرة وتسحر وجفاف، محذرة من أن بعض المناطق والشواطئ ستختفي تمامًا بسبب ارتفاع منسوب سطح البحر.

وشددت على أهمية زيادة الرقعة الزراعية وتقليل نسبة التلوث واستخدام الطاقة النظيفة والابتعاد عن الغازات الملوثة والوقود الأحفوري، لمواجهة التغيرات المناخية، مؤكدة أن الأمر يستغرق فترة طويلة لقياس الأثر.