حزب الله: التوافق بملف الترسيم يجب أن ينسحب على انتخاب رئيس للجمهورية

رأى نائب رئيس المجلس التنفيذي في "حزب الله" اللبناني الشيخ علي دعموش في خطبة اليوم الجمعة، أن التوافق بملف ترسيم الحدود البحرية الجنوبية هو تجربة يجب أن تنسحب على استحقاق انتخاب رئيس للجمهورية.



ورأى دعموش، بحسب بيان صادر عن العلاقات الإعلامية لحزب الله، أن "تجربة التوافق اللبناني بملف ترسيم الحدود البحرية هي تجربة ناجحة وهامة يجب أن يبنى عليها، وأن تنسحب على كل الاستحقاقات الأساسية، لا سيما استحقاق انتخاب رئيس للجمهورية، فهذه التجربة أكبر دليل على أنه عندما يتوحد اللبنانيون ويتوافقون على أمر يمكنهم أن يتجاوزوا العقبات ويحققوا الإنجازات".



وقال" على الأطراف السياسية أن تجتهد للتوافق على رئيس يوحد اللبنانيين ويساعدهم على اخراجهم من ازماتهم وليس رئيسا يعمق الازمات ويزيد في الانقسامات".



ولفت إلى أن "السفارتين الأمريكية والسعودية وأتباعهما في لبنان يريدون رئيسا للمواجهة يفرق اللبنانيين ويعمق انقساماتهم ويدخل البلد في فتنة داخلية، بينما نحن نريد رئيساً يجمع اللبنانيين ويعالج أزماتهم ويواجه الفساد ويحمي البلد ولا يتحدى إلا أعداء لبنان".



ورأى أن "تجاهل موازين القوى والإصرار على التحدي والكيدية لن يوصلا إلا إلى نتيجة واحدة هي المزيد من التعقيد والتعطيل وضياع الفرص وإطالة أمد الفراغ وكل هذا ليس في مصلحة اللبنانيين".



وأضاف "ما ينفع اللبنانيين هو لغة الحوار والتلاقي والتفاهم لانها اللغة الوحيدة التي يمكن أن تفتح الأبواب أمام الحلول في هذه المرحلة، أما لغة التحدي والاستفزاز فلا تنفع أحدا ولن توصل أصحابها إلا إلى الطريق المسدود".



يذكر أن عدم تمكن المجلس النيابي من انتخاب رئيس للجمهورية قبل نهاية ولاية الرئيس السابق ميشال عون أدخل لبنان في مرحلة الفراغ الرئاسي.