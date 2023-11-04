أبو عبيدة: المقاومة دمرت 24 آلية عسكرية خلال الـ48 ساعة الماضية

قال الناطق العسكري باسم "كتائب القسام"، أبو عبيدة، إن الشعب الفلسطيني يقف في وجه العدوان اليهودي النازي، والمحرقة الصهيونية البشعة بكل إيمان وصلابة.

وتوجه في كلمة مسجلة له، مساء السبت، بالتحية للشعب الفلسطيني، الذي يتعرض لإبادة ممنهجة من قبل عدو احترف قتل الأبرياء، عدوا آمن العقوبة من عالم تحكمه شريعة الغاب، منوها بأنه يمارس عقابا جماعيا بسبب صدمة وألم ودموع يتجرعها كل ساعة في مواجهة المقاومة في الميدان منذ 7 أكتوبر.

وأضاف أن عناصر المقاومة ما زالت تقاتل في محاور تقدم العدو شمال غرب مدينة غزة، وجنوبها، وفي بيت حانون شمال شرق القطاع، بكل بسالة وإقدام، ويواصلون التصدي لأليات العدو وتدميرها.

وأعلن عن توثيق المقاومة آخر 48 ساعة، تدميرهم 24 آلية عسكرية، بين دبابة وناقلة جنود وجرافة، وذلك بالاستعانة بمضادات الدروع وخاصة قاذفات الياسين105 وعبوات العمل الفدائي، من خلال اقتراب العناصر من مقتربات خاصة من فوق الأرض وتحتها، لقوات الاحتلال المتوغلة أو المتمركزة ومباغتتها واستهدافها عن قرب.

وأوضح أن المقاومة وجهت ضربات بصواريخ موجهة مضادة للدروع تجاه الآليات العسكرية لجيش الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدا أنهم يلتحمون من النقطة صفر مع تجمعات الجنود، كما ينفذ سلاح القنص عمليات دقيقة ضد الجنود المتحصنين في المباني أو من يجرؤون على إخراج رؤوسهم من الدبابات.