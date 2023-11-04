زيلينسكي: لا أواجه ضغوطا أمريكية أو أوروبية للنظر في تنازلات لروسيا

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إنه لا يواجه أي ضغوط من الولايات المتحدة أو الاتحاد الأوروبي للنظر في تنازلات كبيرة لروسيا من أجل إنهاء الحرب، مناقضا مع بعض التقارير الإعلامية الأخيرة.

وقال زيلينسكي اليوم السبت، في كييف في مؤتمر صحفي مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين: "لا أحد يضغط علي".

وأضاف أن هذا الضغط كان موجودا قبل الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير 2022، وفي بداية القتال، ولكن "اليوم، لا يضغط علي أي من قادة الاتحاد الأوروبي أو الولايات المتحدة للجلوس مع روسيا والتفاوض وإعطاء روسيا أي شيء. لن يكون هناك شيء من هذا القبيل".

وأعرب زيلينسكى عن غضبه إزاء التقارير الإعلامية حول ضغوط للتفاوض، قائلا إنه ليس لديه فكرة عن مصدر هذه الادعاءات، وفي الوقت نفسه، أكد أنه سيتصرف دائما وفقا لإرادة الشعب الأوكراني.

وذكرت شبكة (إن.بي.سي) التلفزيونية الأمريكية نقلا عن مسئول أمريكي سابق لم تذكر اسمه أن مسئولين أمريكيين وأوروبيين بدأوا سرا في دفع أوكرانيا للنظر في تقديم تنازلات لروسيا.