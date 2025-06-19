خامنئي يعين العميد محمد كرمي قائدا للقوات البرية في الحرس الثوري

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أصدر المرشد الأعلى الإيراني علي الخامنئي، مرسوماً بتعيين العميد محمد كرمي قائداً جديداً للقوات البرية في الحرس الثوري.

وأفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء بأن الإمام الخامنئي قال في المرسوم: "بناءً على اقتراح القائد العام للحرس الثوري، ونظراً إلى كفاءتكم وتجاربكم القيمة، أعيّنكم قائداً للقوات البرية في حرس الثوري الإيراني".

وأكد القائد العام للقوات المسلحة على ضرورة الارتقاء بالقدرات الشاملة والجاهزية المتزايدة في مختلف القطاعات، إلى جانب تعزيز التقوى والبصيرة لدى المنتسبين، والتمسك بالبنية المعنوية في إطار بناء قوة تتناسب مع معايير الثورة الإيرانية.

كما أعرب خامنئي عن شكره وتقديره للجهود "القيّمة والفعالة" التي بذلها اللواء محمد باكبور خلال فترة توليه قيادة القوة البرية في الحرس الثوري.