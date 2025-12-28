 نجم الزمالك السابق: منسي يسجل من أنصاف الفرص - بوابة الشروق
الأحد 28 ديسمبر 2025 11:45 م القاهرة
نجم الزمالك السابق: منسي يسجل من أنصاف الفرص

أمير نبيل
نشر في: الأحد 28 ديسمبر 2025 - 11:11 م | آخر تحديث: الأحد 28 ديسمبر 2025 - 11:11 م

أكد إبراهيم عبدالخالق، نجم الزمالك السابق، أن فريق الزمالك حقق فوزا صعبا على بلدية المحلة مشددا على أن ظروف اللقاء كانت صعبة للغاية.

قال عبدالخالق في تصريحات لبرنامج "زملكاوي": " ناصر منسي مهاجم يمتلك إمكانيات فنية هائلة داخل منطقة الجزاء وهذه نقطة قوته فهو خارج منطقة الجزاء لا يُجيد لعدم امتلاكه مهارات وسرعات ولكنه يسجل من أنصاف الفرص".

وأضاف: " أحمد شريف لديه إمكانيات فنية ومستواه مميز خلال هذه الفترة مع الزمالك ولا يزال لديه الكثير ليقدمه مع الفريق، ومن وجهة نظري تكرار الإصابات لمحمود جهاد يرجع لضغوط نفسية".


