نجم الزمالك السابق: منسي يسجل من أنصاف الفرص

أكد إبراهيم عبدالخالق، نجم الزمالك السابق، أن فريق الزمالك حقق فوزا صعبا على بلدية المحلة مشددا على أن ظروف اللقاء كانت صعبة للغاية.

قال عبدالخالق في تصريحات لبرنامج "زملكاوي": " ناصر منسي مهاجم يمتلك إمكانيات فنية هائلة داخل منطقة الجزاء وهذه نقطة قوته فهو خارج منطقة الجزاء لا يُجيد لعدم امتلاكه مهارات وسرعات ولكنه يسجل من أنصاف الفرص".

وأضاف: " أحمد شريف لديه إمكانيات فنية ومستواه مميز خلال هذه الفترة مع الزمالك ولا يزال لديه الكثير ليقدمه مع الفريق، ومن وجهة نظري تكرار الإصابات لمحمود جهاد يرجع لضغوط نفسية".