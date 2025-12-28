وزير الخارجية يعلق على دعوات الحرب مع إسرائيل خلال العدوان على غزة

علق الدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، على الدعوات التي كانت تثار بشأن انخراط مصر في حرب مع إسرائيل بسبب الحرب التي شنها جيش الاحتلال على قطاع غزة.

وخلال مقابلة مع برنامج «الحكاية» الذي يُقدمه الإعلامي عمرو أديب، عبر شاشة «mbc مصر»، قال عبدالعاطي إن مصر دولة كبيرة ودولة مؤسسات وتحترم التزاماتها وتعهداتها بما في ذلك اتفاقية السلام المبرمة مع إسرائيل.

وأضاف أن اتخاذ أي قرار يخص الحرب أو السلام تتخذه القيادة العليا في الدولة، ويكون الأمر وفقًا لإجراءات دستورية وقانونية.

وشدد وزير الخارجية، على أن القيادة المصرية تحلت بالحكمة والرشد ورأت أن الحرب لا يمكن أن تؤدي إلا إلى مزيد من التدمير، موضحًا أن المسار الذي اتبعته الدولة خلال الفترة الماضية كان تكثيف التحركات والجهود التي أفضت إلى توقيع اتفاق وقف الحرب الذي أبرم في مدينة شرم الشيخ.

كما أشار إلى أن ما حدث في 7 أكتوبر 2023 (في إشارة إلى عملية طوفان الأقصى التي نفذتها حركة حماس) كان قرارا لم تتم استشارة فيه أحد.

ونوه وزير الخارجية، بأن مصر تحملت على مدار الفترات الماضية قدرا مهولا من الأعباء بما يفوق طاقتها، لكنها الدولة لم تتأخر عن دعم الفلسطينيين سواء لوقف إطلاق النار أو إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع.