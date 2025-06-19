إصابة 11 شخصًا في حادث تصادم بطريق القاهرة الإسكندرية الزراعي

أُصيب 11 شخصًا بإصابات متفرقة في أنحاء الجسم، جراء وقوع حادث تصادم بين سيارتين على الطريق الزراعي القاهرة - الإسكندرية، في اتجاه الإسكندرية، بنطاق مركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة. وتم نقل المصابين إلى مستشفى إيتاي البارود المركزي لتلقي العلاج اللازم، وتم تحرير محضر بالواقعة.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة قد تلقت إخطارًا من مأمور مركز شرطة إيتاي البارود، يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى ملاكي بالطريق الزراعي القاهرة - الإسكندرية، في اتجاه الإسكندرية، أمام عزبة 70 بنطاق المركز، ما أسفر عن إصابة 11 شخصًا بإصابات متفرقة. وقد دفعت هيئة الإسعاف بـ6 سيارات إسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى.

وقد أسفر الحادث عن إصابة كل من:

ح. إ. ص.، 39 عامًا، مقيم بمركز إيتاي البارود، يعاني من جروح بالوجه والرقبة وسحجات.

هـ. ع. أ.، 39 عامًا، مقيمة بمركز أبو حمص، مصابة باشتباه كسر بالساق اليسرى وجروح متفرقة.

خ. ع. ف.، 60 عامًا، مقيم بالإسكندرية، مصاب بجروح بالوجه والرقبة وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم.

م. د. غ.، 35 عامًا، مقيم بمركز إيتاي البارود، يعاني من جروح متهتكة باليدين واشتباه كسر بالساق اليمنى.

ع. ر. م.، 39 عامًا، مقيم بالإسكندرية، مصاب باشتباه نزيف في الصدر والبطن، واشتباه كسر بالساق اليسرى.

إ. و. س.، 11 عامًا، مقيمة بالإسكندرية، مصابة بكدمة في العمود الفقري وجرح متهتك حول العين اليسرى.

ر. ف. إ.، 37 عامًا، مقيم بإيتاي البارود، مصاب باشتباه كسر بالفقرات العنقية.

م. ص. م.، 26 عامًا، مقيم بالإسكندرية، مصاب باشتباه كسر في الترقوة اليسرى.

ح. ع. ح.، 45 عامًا، مقيم بالإسكندرية، يعاني من جرح في الرأس طوله حوالي 5 سم، واشتباه ما بعد الارتجاج.

م. إ. م.، 28 عامًا، مقيم بكفر الزيات، مصاب بجرح في القدم اليمنى طوله 5 سم، واشتباه خلع بالكتف الأيسر.

أ. م. إ.، 23 عامًا، مقيم بكفر الزيات، يعاني من جروح متفرقة في الجسم.

تم نقل المصابين إلى مستشفى إيتاي البارود المركزي لتلقي العلاج اللازم، وجارٍ تقديم الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية المطلوبة. وقد تم تحرير محضر بالواقعة، وتولت جهات التحقيق مباشرة التحقيقات للوقوف على أسباب الحادث وملابساته.