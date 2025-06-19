النيابة العامة تجري تفتيشا لمركز إصلاح وتأهيل العاشر من رمضان (4) رجال

واصلت النيابة العامة جولاتها التفتيشية على مراكز الإصلاح والتأهيل، حيث انتقل فريق من أعضائها لتفتيش مركز إصلاح وتأهيل العاشر من رمضان (٤) رجال.

وخلال الزيارة، تفقد الفريق عنابر النزلاء وتحقق من نظافتها وجاهزيتها، ومدى ملاءمتها لعدد النزلاء، والتزامها بمعايير احترام الخصوصية. كما استمع الفريق إلى عددٍ من النزلاء حول أوضاعهم المعيشية، والذين أكدوا تمتعهم بكافة حقوقهم الدستورية والقانونية دون أية شكاوى.

كما شملت الجولة تفقد المركز الطبي والصيدلية الخاصة بالمركز، حيث تأكد الفريق من انتظام الرعاية الطبية المقدمة للنزلاء. واطّلع أيضًا على مناطق التريض، وأماكن الزيارة وسجلاتها، والمبنى التعليمي، ودور العبادة، والمكتبة، والملاعب الرياضية، والغرف المخصصة لممارسة الهوايات.

وفي ختام الزيارة، قام الفريق بمعاينة أماكن إعداد الطعام، وراجع مدى صلاحية الأغذية والالتزام بالاشتراطات الصحية المتبعة.

وتؤكد النيابة العامة استمرار حملاتها التفتيشية على مراكز الإصلاح وأقسام الشرطة، تنفيذًا لدورها الرقابي في الإشراف على أماكن تنفيذ الأحكام الجنائية، وضمان احترام الحقوق المنصوص عليها في الدستور والقانون، ورصد أية شكاوى أو تجاوزات تتعلق بتلك الأماكن.

وذلك في إطار حرص النيابة العامة على صون الحقوق والحريات، وتنفيذًا لتوجيهات المستشار محمد شوقي النائب العام.