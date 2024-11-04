كوريا الجنوبية وقطر تتفقان على تعزيز التعاون في إمدادات الطاقة والمصادر المتجددة

أعلنت وزارة الصناعة الكورية الجنوبية أن كبار المسؤولين الصناعيين في كوريا الجنوبية وقطر اتفقوا اليوم الاثنين على تعزيز التعاون في إمدادات الطاقة في ظل التوترات الجيوسياسية وتوسيع علاقاتهما لتشمل مجموعة واسعة من قطاعات الطاقة وبناء السفن.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن وزير الصناعة الكوري الجنوبي "آن دوك-جيون" ووزير الدولة القطري لشؤون الطاقة سعد بن شريدة الكعبي التقيا في سول، واتفقا على مواصلة العمل بشكل وثيق لضمان إمدادات الطاقة المستقرة في ظل التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط وأماكن أخرى، بحسب وزارة التجارة والصناعة والطاقة الكورية الجنوبية.

وتعتبر قطر المورد الثاني من الغاز الطبيعي المسال لكوريا الجنوبية، حيث توفر 5ر19 % من إجمالي واردات سول من الغاز الطبيعي المسال.

كما ناقش الجانبان سبل تعميق العلاقات بين البلدين في مجالات المصانع وناقلات الغاز الطبيعي المسال، وأعربا عن التزامهما بتوسيع العلاقات إلى مجموعة واسعة من القطاعات مثل مصادر الطاقة المتجددة والهيدروجين.

ووفقا للوزارة فقد شرح "آن دوك-جيون" مبادرة كوريا الجنوبية للطاقة الخالية من الكربون، وسعى إلى إيجاد سبل للتعاون مع قطر في هذا الشأن.

وكان الرئيس الكوري الجنوبية يون سوك يول قد اقترح المبادرة خلال كلمته الرئيسية في الجمعية العامة للأمم المتحدة العام الماضي، داعيا إلى بذل الجهود لاستغلال مصادر الطاقة الخالية من الكربون لتحقيق الحياد الكربوني.