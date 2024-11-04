رئيس وزراء بريطانيا يطالب العالم باليقظة في مواجهة مهربي البشر

قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر لمؤتمر دولي لإنفاذ القانون، اليوم الاثنين، إن عصابات تهريب البشر الذين يرسلون المهاجرين عبر القناة الإنجليزية في قوارب صغيرة يشكلون تهديدا للأمن العالمي ويجب التعامل معهم مثل الشبكات الإرهابية.

وقال ستارمر لاجتماع للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الانتربول) إن "العالم يحتاج إلى الاستيقاظ لمواجهة خطورة هذ التحدي".

وتابع أنه "يجب النظر إلى تهريب البشر على أنه تهديد أمني عالمي مماثل للإرهاب".

وقال ستارمر، الذي كان يشغل منصب المدعي العام لإنجلترا وويلز، إن حكومته سوف "تأخذ نهجنا في مكافحة الإرهاب، والذي نعلم أنه ناجح، وستطبقه في التعامل مع العصابات".

وأشار إلى أن هذا يعني مزيدا من التعاون بين وكالات إنفاذ القانون، وتنسيقا أوثق مع الدول الأخرى، وسلطات "معززة" غير محددة لإنفاذ القانون.

وقال ستارمر إنه في عمليات مكافحة الإرهاب، "يمكننا إغلاق حساباتهم المصرفية، وقطع اتصالهم بالإنترنت، واعتقالهم لقيامهم باستعدادات للتحرك قبل وقوع الهجوم".

وأضاف "ونحتاج إلى وقف عصابات تهريب البشر أيضا قبل أن يتحركوا".