الجامعة البريطانية في مصر توقع عقد تمويل بحثي مع اتحاد الجامعات العربية

احتفلت الجامعة البريطانية في مصر واتحاد الجامعات العربية، بفوز الجامعة البريطانية بجائزة جامعة الأمير محمد بن فهد بالمملكة العربية السعودية لأفضل مشروع بحثي مشترك بين جامعات عربية وجامعات دولية لعام 2024 والذي يحمل عنوان "الإدارة المستدامة للنفايات الزراعية في المناطق الريفية: خارطة طريق للاقتصاد الدائري والعمل الحي"، وتقدر قيمة الجائزة بـ48000 ألف دولار أمريكي.

وخلال فعاليات الاحتفال، شهدت فريدة خميس رئيس مجلس أمناء الجامعة البريطانية، مراسم توقيع عقد التمويل البحثي للمشروع الفائز، بين الدكتور عمرو عزت سلامة الأمين العام لاتحاد الجامعات العربية، والدكتور محمد لطفي، رئيس الجامعة البريطانية في مصر.

جاء ذلك بحضور، السير مجدي يعقوب الرئيس الشرفي للجامعة البريطانية في مصر، والسفير عمرو موسى عضو مجلس أمناء الجامعة، الدكتور يحيي بهي الدين نائب رئيس الجامعة البريطانية للبحث العلمي والمشروعات، وعمداء الكليات ولفيف من أعضاء هيئة التدريس والباحثين بالجامعة.

ويشمل المشروع الفائز بجائزة جامعة الأمير محمد بن فهد شراكة مع جامعة شقراء بالمملكة العربية السعودية وجامعة قاصدي مرباح ورقلة بالجزائر وجامعة لينكلن بالمملكة المتحدة؛ لتنفيذ المشروع تحت الإدارة الفنية والمالية لكلية الهندسة بالجامعة البريطانية في مصر.

ومن جانبه، أكد الدكتور عمرو عزت سلامة الأمين العام لاتحاد الجامعات العربية، أهمية المشروع والاهتمام الكبير الذي يوليه اتحاد الجامعات العربية للبحث العلمي والمشاريع البحثية الجامعية لقناعته التامة بأن البحث العلمي يُسهم في الوصول إلى نتائج علمية وعملية تُسهم في مواجهة التحديات الراهنة والمستقبلية للعديد من القضايا التي تهم المُجتمع المحلي والعربي والدولي، وأسهمت أبحاث الجامعات العربية في تحقيق نتائج علمية متقدمة خلال الأعوام الماضية، ونتطلع من خلال عقد تمويل بحثي مُشترك بين الاتحاد والجامعة البريطانية في جمهورية مصر العربية إلى تشجيع الجامعات العربية لزيادة مستوى البحث العلمي واقامة الشراكات بين الجامعات بما يضمن تبادل الخبرات العلمية والبحثية بين الجامعات العربي، وسوف يكون الاتحاد داعما مُستمرا وحاضرا للُمساهمة في تشجيع الشراكات بين الجامعات لتحقيق مستوى متقدم من آلبحث العلمي.

وأوضح "سلامة"، أن الاتحاد كان من المؤسسات العربية الرائدة في تأسيس مجلس متخصص في الدراسات العليا والبحث العلمي يتبع الاتحاد، وهو المجلس العربي للدراسات العليا والبحث العلمي الموجود في جامعة القاهرة وصندوق البحث العلمي في مقر الأمانة العامة لاتحاد الجامعات العربية في عمان.

وأشاد الأمين العام لاتحاد الجامعات العربية، بالمستوى المتقدم للجامعة البريطانية وحرصها الدائم على التعاون المستمر مع الاتحاد لتطوير مستوى التعليم العالي في مصر والعالم العربي، والإنجاز الذي حققته الجامعة بحصولها على جائزة أفضل مشروع بحثي مشترك بين جامعات عربية وجامعات دولية، بالشراكة مع جامعة شقراء بالمملكة العربية السعودية، وجامعة قاصدي مرباح ورقلة بالجزائر، وجامعة لينكولن ببريطانيا.



وبدوره، أكد الدكتور محمد لطفي رئيس الجامعة البريطانية في مصر، أن الجامعة منذ تأسيسها على يد الراحل فريد خميس، وهي ملتزمة بتعزيز التعليم والبحث العلمي كجزء أساسي من استراتيجيتها للمساهمة في تطوير المجتمع ودعم الابتكار، كما أن دور الجامعة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة لا يقتصر على تقديم تعليم متميز فحسب، بل يمتد إلى توجيه الجهود البحثية نحو إيجاد حلول للتحديات البيئية والاقتصادية والاجتماعية التي تواجه مصر والعالم.

وأشار إلى أن اتحاد الجامعات العربية يلعب دورًا محوريًا في تعزيز التعاون الأكاديمي وتبادل المعرفة والخبرات بين الجامعات العربية، مشددًا على عمق العلاقات التي تربط الجامعة بالاتحاد، والتي تمثل ركيزة أساسية لدعم الجهود المشتركة في الارتقاء بالتعليم العالي في المنطقة.

كما أعرب عن تطلعه إلى استمرار هذه الشراكات المثمرة التي تعود بالنفع على جميع الأطراف، وتسهم في تحقيق التقدم والازدهار.

وأوضح رئيس الجامعة البريطانية، أن الجامعة تسعى دائمًا إلى تنفيذ مشروعات بحثية تخدم أهداف التنمية المستدامة، ويعد هذا المشروع مثالا واضحًا لذلك، فهو يهدف إلى تقديم الاقتصاد الدائري كبديل للنموذج الخطي التقليدي للإنتاج والاستهلاك، ويركز بشكل أساسي على تقليل انبعاثات ثان أكسيد الكربون والنفايات، من خلال تحسين سلسلة القيمة الزراعية وخلق نماذج أعمال مستدامة ويعنى المشروع بمعالجة القضايا العالمية مثل تغير المناخ، والتنوع البيولوجي، والطاقة المتجددة، وإدارة النفايات.

وأشار الدكتور يحيى بهي الدين، إلى أن التمويل المقدم من اتحاد الجامعات العربية للمشروع الفائز بجائزة جامعة محمد بن فهد هو أول مشروع للجامعة البريطانية في مصر بتمويل عربي، فالجامعة البريطانية لديها رصيد كبير من المشروعات البحثية الممولة من جهات متعددة منها المصرية والأوربية والأمريكية، وبحوث مشتركة مع جامعات صينية ويابانية، إلا أن التعاون في البحث العلمي مع الجامعات العربية وبتمويل عربي وبرعاية اتحاد الجامعات العربية له أهميتة الخاصة لكونه انطلاق لأول تمويل عربي للبحث العلمي وتنشيط للشراكات البحثية بين الجامعات العربية.

يذكر أن اتحاد الجامعات العربية هو المشرف على جائزة جامعة الأمير محمد بن فهد لأفضل إنتاج علمي وعلى تنفيذها، والتي خصصتها جامعة الأمير محمد بن فهد لاتحاد الجامعات العربية، وتعد جزءا من الجهود المستمرة المشتركة لدعم التعليم العالي والبحث العلمي في المنطقة العربية.