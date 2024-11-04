مستوطنون يضرمون النار في أراضي الفلسطينيين بقرية برقة شرق رام الله

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، بأن مجموعة من المستوطنين الإسرائيليين هاجموا المواطنين في قرية برقا شرق رام الله، وأحرقوا أشجار زيتون.

وأشارت إلى أن مستعمرين، اعتدوا اليوم الإثنين، على قاطفي الزيتون في منطقة بيرين، ومنع جيش الاحتلال المزارعين من قطف الزيتون في منطقة أم نير شرق بلدة يطا جنوب الخليل.

وأفاد منسق اللجان الشعبية والوطنية لمقاومة الجدار والاستيطان راتب الجبور، بأن عصابات المستعمرين اعتدت بالضرب والحجارة على قاطفي الزيتون من عائلة برقان وهم: فايز برقان، وبهجت برقان، وحاولوا سرقة مركبة المواطن سعود الفقير أثناء قطفهم ثمار الزيتون في منطقة بيرين شرق يطا.

وأضاف أن قوات الاحتلال أجبرت المزارعين من عائلتي الجبارين، والحبور في منطقه أم نير، على مغادرة أراضيهم ومنعهم من قطف ثمار الزيتون.

وأشار إلى اعتداءات يومية من قبل المستعمرين وجيش الاحتلال على المزارعين وقاطفي الزيتون وممتلكاتهم في مسافر يطا، بهدف الاستيلاء على أراضي المواطنين لصالح المشروع الاستيطاني.

ويشهد موسم قطف ثمار الزيتون في الضفة الغربية هذا العام اعتداءات متكررة من قبل المستعمرين وقوات الاحتلال، وصلت إلى حد القتل، وحرق أشجار الزيتون وتقطيعها وسرقة المحصول، ومنع المزارعين من الوصول إلى أراضيهم.

وبحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، فقد نفذت قوات الاحتلال والمستعمرون منذ بدء موسم الزيتون هذا العام، وحتى التاسع والعشرين من أكتوبر الجاري، 239 اعتداء بحق قاطفي الزيتون، بينها 109 حالات منع وصول إلى أراضيهم.

وأسفرت هذه الاعتداءات عن استشهاد المواطنة حنان عبد الرحمن أبو سلامة (60 عاما) من قرية فقوعة شمال شرق جنين، وإصابة أكثر من 50 آخرين بجروح مختلفة، إضافة إلى حرق واقتلاع مئات أشجار الزيتون، والاستيلاء على ثمارها.