 انفجار بمصنع للبتروكيماويات في باشكورتوستان الروسية جراء هجمات بطائرات مسيرة أوكرانية - بوابة الشروق
الثلاثاء 4 نوفمبر 2025 3:03 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

من يحسم السوبر المصري؟
النتـائـج تصويت

انفجار بمصنع للبتروكيماويات في باشكورتوستان الروسية جراء هجمات بطائرات مسيرة أوكرانية

موسكو - (د ب أ)
نشر في: الثلاثاء 4 نوفمبر 2025 - 2:12 م | آخر تحديث: الثلاثاء 4 نوفمبر 2025 - 2:12 م

قال حاكم جمهورية باشكورتوستان الروسية، راضي خبيروف، عبر تطبيق تليجرام، اليوم الثلاثاء، إن هجوما بطائرات مسيرة أوكرانية على مصنع للبتروكيماويات في مدينة سترليتاماك أسفر عن وقوع انفجار واندلاع 3 حرائق.

وأفاد خبيروف بوقوع هجومين بطائرات مسيرة استهدفا مجمعا صناعيا في المدينة الواقعة في جمهورية باشكورتوستان بجنوب جبال الأورال، على بعد أكثر من 1500 كيلومتر في خط مستقيم من الحدود الأوكرانية.

وأضاف خبيروف، أن حطام الطائرات المسيرة سقط على المجمع الصناعي، لكن لم يسفر عن وقوع قتلى أو مصابين.

وذكرت إدارة مدينة سترليتاماك أن منشأة لمعالجة المياه داخل المجمع تعرضت لدمار جزئي.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك