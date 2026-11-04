محمد إسماعيل: الاتحاد الليبي يستهدف المنافسة على الألقاب المحلية والأفريقية

تحدث محمد إسماعيل، عضو مجلس إدارة نادي الاتحاد الليبي، عن طموحات النادي خلال المرحلة المقبلة في منافسات كرة السلة، مؤكداً أن الفريق يستهدف المنافسة بقوة على لقب الدوري الليبي، إلى جانب تحقيق نتائج مميزة في البطولات الأفريقية والبال.

وأوضح إسماعيل أن نادي الاتحاد يسعى إلى مواصلة حضوره القوي على الساحة المحلية، والعمل على تقديم مستويات تليق بتاريخ النادي وجماهيره، مشيراً إلى أن المنافسة على البطولات تتطلب تضافر الجهود وتوفير جميع عوامل النجاح للفريق.

وأضاف أن طموحات الاتحاد لا تقتصر على المنافسات المحلية، بل تمتد إلى المشاركات الخارجية، حيث يتطلع النادي إلى تمثيل كرة السلة الليبية بصورة مشرفة في البطولات الأفريقية والعربية، والمنافسة على المراكز المتقدمة وحصد الألقاب.

وأشار عضو مجلس إدارة النادي إلى أهمية مواصلة تطوير منظومة كرة السلة داخل الاتحاد، والاهتمام بالجوانب الفنية والإدارية، بما يسهم في بناء فريق قادر على مواجهة التحديات وتحقيق تطلعات الجماهير.

واختتم إسماعيل تصريحاته بالتأكيد على أن نادي الاتحاد يمتلك طموحات كبيرة في المرحلة المقبلة، وأن الهدف هو مواصلة تحقيق الإنجازات ورفع اسم النادي عالياً في مختلف المنافسات المحلية والإقليمية والقارية.