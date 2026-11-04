أحمد صفوت: نسعى لتحقيق إنجاز لمصر في كأس العالم للناشئين

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أكد أحمد صفوت، قائد منتخب مصر للناشئين، تطلع لاعبي الفراعنة الصغار إلى تحقيق إنجاز في بطولة كأس العالم، المقرر إقامتها في قطر خلال الشهر الجاري.

وجاءت تصريحات صفوت عقب تتويج منتخب مصر، بقيادة مديره الفني حسين عبد اللطيف، بلقب كأس الخليج للناشئين، بعد الفوز على نظيره الإماراتي بنتيجة 3-1 في المباراة النهائية.

وقال أحمد صفوت، في تصريحات لقناة الكأس: «سعداء بالتتويج بلقب كأس الخليج، وأشكر اللاعبين على المجهود الكبير الذي بذلوه طوال مشوار البطولة».

وأضاف: «إن شاء الله نستهدف تحقيق إنجاز في كأس العالم».

واختتم قائد المنتخب تصريحاته قائلًا: «أهدي الفوز بالبطولة والتتويج بجائزة أفضل لاعب إلى عائلتي والجهاز الفني بالكامل».

وكان منتخب مصر قد حسم لقب كأس الخليج عقب فوزه على الإمارات بنتيجة 3-1، في المباراة النهائية التي جمعتهما مساء الأربعاء على ملعب حمد الكبير بالعاصمة القطرية الدوحة.

ويشارك منتخب مصر في بطولة كأس الخليج بدعوة خاصة، ضمن برنامج الإعداد لخوض منافسات كأس العالم للناشئين، المقرر إقامتها في قطر خلال الفترة من 19 نوفمبر الجاري حتى 13 ديسمبر المقبل.

ويتواجد المنتخب المصري في المجموعة الأولى بالمونديال، إلى جانب منتخبات قطر واليونان وبنما.