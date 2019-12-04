مفوض حقوق الإنسان بفلسطين: نعمل في ظروف سياسية معقدة نتيجة ممارسات الاحتلال

أعلن عصام يونس، المفوض العام للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في فلسطين، اكتمال النصوب القانوني وبدء عمل الجمعية العامة للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.

ووجه يونس خلال كلمة له عقب الإعلان رسميا عن تسلمه رئاسة الشبكة، اليوم الأربعاء، التحية للدولة المصرية لاستقبالها المؤتمر بعد تعذر انعقاده فى فلسطين، مشيرا إلى أنه في فلسطين وفي ظل الاحتلال الإسرائيلي أصبحنا أبعد ما يكون عن تحقيق الحد الأدنى من العدالة.

وأضاف: "العدالة مغيبة فى هذا المكان، مشددا على أن القدس مدينة محتلة ولن يغير أي قرار هذا الموقف.

وتابع: "نأمل أن نعقد اجتماع قريبا للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في مدينة القدس، مشيرا إلى أنهم يعملون داخل فلسطين فى ظل ظروف سياسية معقدة نتيجة للاحتلال، وما يمارسة من سياسات استعمارية وحصار على قطاع غزة ومحاولة تهويد القدس، بالإضافة لصعوبة البيئة السياسية نتيجة للانقسام الفلسطيني الداخلي.

وأشار إلى أن الشبكة رسخت مكانة مميزة فى المشهد العربي، ونتطلع للاستمرار في البناء على ما تم من إنجازات، وتعزيز دورها في دعم المؤسسات الوطنية لحماية حقوق الانسان في الدول العربية.