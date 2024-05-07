وزير المالية الفلبيني: نتطلع إلى بيع سندات تصل إلى ملياري دولار

قال وزير المالية الفلبيني رالف ريكتو، اليوم الثلاثاء، إن بلاده تتطلع إلى بيع سندات مقومة بالدولار بقيمة تتراوح بين مليار وملياري دولار، في الأسواق الدولية، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.

وردا على استفسار عبر الهاتف من بلومبرج، أعرب ريكتو عن توقعاته بأن: "ستكون أسعارنا / وفروق الأسعار أفضل من معدلاتنا الائتمانية".

يشار إلى أن مؤسسة التصنيف الائتماني الدولية موديز صنفت الفلبين عند مستوى "بي.أيه.أيه2 "، في حين صنفتها مؤسسة ستاندرد آند بورز جلوبال عند مستوى "بي بي بي +" ووضعتها وكالة فيتش للتصنيف الائتماني عند مستوى "بي بي بي".