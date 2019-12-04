قوات الأمن اللبنانية تطلق الغاز المسيل للدموع لتفريق محتجين عند جسر الرينج

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متظاهرون يحملون الأعلام اللبنانية في مظاهرة ضد الحكومة في لبنان يوم الأربعاء. تصوير: عزيز طاهر - رويترز.

أطلقت قوات الأمن اللبنانية الغاز المسيل للدموع في الساعات الاولى من صباح اليوم الأربعاء لتفريق محتجين عن جسر الرينج في بيروت.

وكان متظاهرون قطعوا الطريق عند جسر الرينج وشددوا على أن قطع الطريق هو رفض لتشكيل حكومة تكنوسياسية.

كما قطع متظاهرون الليلة الماضية عددا من الطرقات في بيروت والبقاع شرق لبنان احتجاجاً على تشكيل حكومة تكنوسياسية، بعد أنباء عن الاتفاق على شكل الحكومة المقبلة.

وتجمع عدد من المحتجين في منطقة المنارة ببيروت أمام منزل سمير الخطيب الذي برز اسمه مؤخراً لترؤس الحكومة، رفضاً لترؤسه الحكومة باعتباره امتداداً للمنظومة الحاكمة واتهامه بالفساد المالي.

كما قطع محتجون الطريق عند تقاطع جب جنين /كامد اللوز/غزة في البقاع شرق لبنان بالحجارة والعوائق.

ولم يدع الرئيس اللبناني ميشال عون حتى الآن إلى بدء الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس للحكومة.

ويجري عون الاتصالات الضرورية قبل الاستشارات النيابية الملزمة لتسهيل تأليف الحكومة.