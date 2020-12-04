قطاع الأعمال: محلج الفيوم المطور أولى ثمار خطة النهوض بالقطن المصري وصناعة الغزل

أكدت وزارة قطاع الأعمال العام أن محلج الفيوم المطور يعد أولى ثمار خطة النهوض بالقطن المصري وصناعة الغزل والنسيج.

وأضافت الوزارة، في بيان اليوم، أن محلج الفيوم المطور يعد أول نموذج لتطوير محالج القطن لاستعادة مكانة القطن المصرى عالميًا وتعظيم القيمة المضافة للذهب الأبيض، حيث تم الانتهاء من إنشاء وتشغيل المحلج الذي يعد واحدًا من بين 7 محالج جديدة في خطة التطوير.

وقد شملت خطة الوزارة للتطوير الشامل لشركات القطن والغزل والنسيج التابعة لها، وفقا لبيان الوزارة اليوم، تحديث محالج القطن من خلال تطوير المنشآت وتوريد أحدث التكنولوجيا في هذا المجال، حيث إن عملية حلج القطن تعد إحدى المراحل الأساسية في صناعة الغزل والنسيج والتي تؤثر بشكل كبير في جودته ونظافته وأسعاره وكذلك المنتج النهائي.

وأضاف البيان أنه على مدار عقود طويلة، محالج القطن في مصر لم يلحق بها أى تطوير يذكر، إذ يرجع تاريخ صنع بعض الماكينات المستخدمة فى الحليج إلى العام 1878، حيث كان يتناثر القطن فى أرضيات المحلج قبل الحليج، وعمليات تداول ونقل القطن تتم يدويا ما يعرضه للتلوث، وبالتالي موقف القطن المصرى تأثر سلبًا محليًا وعالميًا من حيث الجودة والسعر، فضلا عن عدم ملاءمة بيئة العمل للعاملين نظرًا لتصاعد الأبخرة والغبار الناتج من عملية الحليج والتداول اليدوى.

أشارت إلى أن المحلج الجديد أقيم على مساحة أقل من المحالج القديمة حيث تبلغ مساحته نحو 10 أفدنة على طريق الفيوم / بنى سويف بعيدا عن الكتلة السكنية، ويعمل بتكنولوجيا حديثة لأول مرة تدخل مصر، وبطاقة إنتاجية 5 أطنان/ساعة، فيما تبلغ التكلفة الإجمالية لإنشائه نحو 250 مليون جنيه.

وتتم عمليات الحليج في المحلج المطور من خلال ماكينات دون تدخل يدوي لتوفير القطن الخام اللازم للصناعة بجودة عالية وخالى تمامًا من الشوائب والملوثات، وتم إدخال جهاز إلكتروني حديث (H.V.I) لقياس خواص شعيرات القطن واجراء اختبارات الرطوبة داخل المحلج، كما يتم وضع "باركود" على كل بالة يتم إنتاجها في المحلج عليها بيانات القطن كافة (منطقة الزراعة – اسم حائز القطن – اسم المحلج – تاريخ الحليج – المواصفات الفنية للقطن الشعر).

ولفت البيان إلى مراحل العمل داخل المحلج، مبينا أن القطن الزهر الوارد من المنتجين الى المحلج يمر بعدة مراحل للخلط والتجانس والتفتيح فيما يسمى بمرحلة (التضريبة) قبل الحليج، ثم يمر بعدة عمليات للتنظيف للتخلص من الشوائب والمواد الغريبة بالإضافة إلى التحكم فى درجة الحرارة والرطوبة ليكون القطن جاهزا لعملية الحليج، كما يمر القطن الشعر بعد الحليج بعدة مراحل للتنظيف حتى يصل إلى المكبس الذى ينتج بالات قطن ذات كثافة عالية بمواصفات عالمية.