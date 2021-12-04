ميقاتي يعتبر الاتصال مع ماكرون وبن سلمان خطوة مهمة نحو إحياء علاقات لبنان مع السعودية

اعتبر رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، أن الاتصال الذي جرى بينه وبين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، اليوم السبت، خطوة مهمة نحو إحياء العلاقات مع المملكة العربية السعودية.

جاءت تصريحات ميقاتي في تغريدة نشرها مساء اليوم السبت عبر صفحته على موقع "تويتر" رداً على تغريدة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وذلك بحسب بيان صادر عن الموقع الرسمي لرئاسة الوزراء اللبنانية.

وقال ميقاتي: "إن الاتصال الذي جرى بيني وبين فخامة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وسمو ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، هو بمثابة خطوة مهمة نحو إعادة إحياء العلاقات الأخوية التاريخية مع المملكة العربية السعودية".

وأضاف ميقاتي: "أود أن أخص بالشكر فخامة الرئيس ماكرون وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لحرصهما على ديمومة الصداقة تجاه لبنان. وإنني أود أن أؤكد التزام حكومتي باحترام التزاماتها بالإصلاح".

وقال ماكرون "لقد أجرينا اتصالاً هاتفياً مع رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي وقد جرى خلاله تبادل الالتزامات".

وقد أنهى ماكرون زيارة رسمية اليوم إلى السعودية التقي خلالها مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في قصر السلام بجدة، بعد أن تبادلا وجهات النظر حول عدد من القضايا والمسائل ذات الاهتمام المشترك وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".

وذكرت "واس" أن ولي العهد السعودي والرئيس ماكرون استعرضا خلال اللقاء "أوجه العلاقات السعودية الفرنسية، ومجالات الشراكة القائمة بين البلدين، إضافةً إلى بحث آفاق التعاون الثنائي وفرص تطويره وفق رؤية المملكة 2030".