نائب: توظيف ناجح للقدرات البحثية والعسكرية للقوات المسلحة المصرية

عبر عيد حماد عضو مجلس النواب عن شديد اعتزازه بالمستوى الذي ظهر عليه المعرض الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2021" فى دورته الثانية والذي جرت فعالياته على أرض مصر، حيث اعتبره أحد أبرز الفعاليات التي أظهرت قدرات الدولة المصرية الرائدة في مجال تطوير التصنيع العسكري، بعدما حقق نجاحا ساحقا.

وقال في بيان، إن الجميع قد أشاد بحالة التكامل والتعاون الاحترافي بين كامل الجهات التصنيعية داخل مصر، ما بين وزارة الدفاع ووزارة الإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع، وذلك في ترجمة سريعة لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بخروج المعرض بشكل يليق بمكانة الدولة المصرية.

وأضاف: "المنتجات العسكرية التي جرى استعراضها برهنت على امتلاك مصر ظهيرا صناعيا للقوات المسلحة والجهات الأمنية بوزارة الداخلية، وأن هناك توظيف حقيقي للمناهج البحثية والعلمية التي تصل بنا إلى عتاد عسكري يحقق الأمن والأمان داخل ربوع الدولة، وخارجها بما يحمي عمق الأمن القومي المصري في المحيط والإقليم".

وأوضح أن المعرض الدولي الرائد الذي يختتم فعالياته اليوم قد أبهرنا بما تم صنعه بأيدٍ وبرامج مصرية 100%، عبر منظومات دفاعية وجوية وعسكرية باتت محل فخر للجميع، مؤكدا على أن هذا المستوى هو ماكان متوقعا في ظل رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.