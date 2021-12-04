رئيس مجلس النواب: مصر تتمتع بمركز استراتيجي غير مسبوق في كل المجالات

قال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، إن اللقاء مع نظيرته البلجيكية استهدف بحث كل النقاط المشتركة في مجال التعاون بين البلدين اقتصاديًا وسياسيًا، بالإضافة إلى المجالات التي يرغب الجانب البلجيكي في الاستفسار عنها.

وأضاف جبالي، خلال تصريحات لبرنامج «على مسؤوليتي»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء السبت، أن اللقاء أبرز تفهم رئيسة البرلمان البلجيكي لوجهة النظر المصرية في كل الموضوعات المطروحة، مؤكدًا أن مصر تتمتع بمركز استراتيجي غير مسبوق في كل المجالات.

وأشار إلى أن اللقاء تناول موقف مصر من حقيقة مفهوم حقوق الإنسان، وإبراز الدور الاجتماعي في المشروع القومي «حياة كريمة» وما يتمتع به المواطن من مشروعات تنموية واعدة، متابعًا: «شرحنا حقوق الإنسان في المجال القضائي وأوضحت باعتباري - رئيسًا سابقًا للمحكمة الدستورية العليا - ما يتعلق بهذا المجال والمحاكمة الجنائية المنصفة واستقلال القضاء المصري ونزاهته باستفاضة».

وشدد رئيس مجلس النواب، على أن دور المصريين مرتبط بإبراز وإظهار وجهات النظر الصحيحية فيما يتعلق بمصر، بصرف النظر عن المواقف الأوروبية، لافتًا إلى أن الأمر يساهم في تغيير مواقف الدول الأوروبية تجاه الدولة.

وتابع: «نذكر لهم أننا نحترم وجهات نظرهم ثم نبين الدور الحقيقي الذي تلعبه الدولة المصرية كنقطة التقاء لكل الحضارات ودور استراتيجي للعالم كله، نحن لا ندافع عن مصر ولكن نبرز الوجه الحقيقي لها حالياً في المجال التنموي والاقتصادي والاجتماعي والسياسي».

والتقى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بإليان تيليوكس، رئيسة مجلس النواب البلجيكي، في مستهل فعاليات مشاركته في أعمال القمة الـ 7 لرؤساء برلمانات الجمعية البرلمانية للإتحاد من أجل المتوسط، والجلسة العامة الـ 16 للجمعية، والمنعقدة في بروكسل.