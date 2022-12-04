أوكرانيا: البنية التحتية للطرق والسكك الحديدية في خاركيف تتعرض لأضرار جسيمة

أعلن رئيس الإدارة العسكرية لإقليم خاركيف بشمال شرق أوكرانيا أوليه سينيهوبوف اليوم الأحد، تعرض البنية التحتية للطرق والسكك الحديدية لأضرار واسعة النطاق نتيجة شن القوات الروسية هجمات صاروخية مكثفة على الإقليم خلال الساعات الماضية.



وقال سينيهوبوف - في تصريحات نقلتها وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية الرسمية - الروس يشنون مرة أخرى هجمات بالمدفعية والصواريخ الثقيلة على منطقتي "كوبيانسك" و"كوبيانسك-فوزلوفي" بالإقليم وتضرر الطريق والبنية التحتية للسكك الحديدية بشكل كبير نتيجة للقصف".



ووفقا له، دمرت صواريخ إس -300 التي أطلقها الروس النوافذ والأسقف في خمسة منازل في قرية شيفتشينكوف.. وأضاف المسئول الأوكراني "في حوالي الساعة 03:00 صباحا بالتوقيت المحلي، وقع هجوم صاروخي آخر من الجانب الروسي على قرية شيفتشينكوف. غير أنه لم تقع إصابات".



وأشار سينيهوبوف إلى أن السلطات المحلية تواصل الإخلاء الطوعي للسكان المحليين بالمناطق المتضررة، بينما اختار 185 شخصا آخرين الفرار من البلدات المحاصرة.. وقال "تستمر عملية الإخلاء إلى مواقع أكثر أمانا في إقليم خاركيف".