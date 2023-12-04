رئيس الوزراء الفلسطيني: دفع سكان غزة نحو رفح أكبر دليل على نية الاحتلال للتهجير القسري

قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، إن دفع سكان قطاع غزة تجاه رفح، أكبر دليل على نية الاحتلال للتهجير القسري.



وأضاف خلال مؤتمر صحفي، صباح الاثنين، أن «السلطة ترفض إعادة احتلال القطاع وخلق مناطق عازلة داخل غزة رفضًا تامًا».



وتوجه بالشكر إلى الدول التي تتصدى لتلك المخططات، معربًا عن تحياته لشعب فلسطين وأهل غزة على صمودهم الذي أحبط مخططات التوطين عدة مرات.



وذكر أن مساحة غزة انخفضت من 555 كم إلى 364 كم، رغم ما أكدت عليه القرارات الدولية بأن مساحة القطاع بحاجة إلى توسعة.



وأضاف أن «مطالبة بعض الدول لإسرائيل بترشيد القتل وتقليل التدمير في غزة مؤسف ومشين»، قائلًا إن «مثل تلك المواقف تشريع للقتل».