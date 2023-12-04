إسرائيل توسع نطاق هجومها البرى ليشمل قطاع غزة بأكمله

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قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانييل حجارى مساء اليوم الأحد إن الجيش الإسرائيلي يوسع حاليا من نطاق هجومه البري ليشمل قطاع غزة بأكمله.

وتأتي هذه الخطوة بعد حوالي خمسة أسابيع من بدء الجيش الإسرائيلي هجومه البري في شمال القطاع .

وأضاف حجارى أن الجنود يتحركون ضد أهداف تابعة لحركة حماس الإسلامية.

وذكر شهود عيان لوكالة الأنباء الألمانية ( د.ب.أ )فى وقت سابق أن القوات البرية الإسرائيلية تقدمت في منطقة تقع شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وقال رئيس الأركان العامة الإسرائيلي هرتسي هاليفي قبل ذلك بوقت قصير إن الجيش قاتل بقوة وبشكل كامل في شمال قطاع غزة ويفعل الشيء نفسه الآن في جنوب قطاع غزة دون أن يتحدث صراحة عن هجوم بري.

وتنتشر قوات برية إسرائيلية في الشمال منذ نهاية أكتوبر.

وبناء على تعليمات من الجيش الإسرائيلي، فر مئات الآلاف من الفلسطينيين من شمال المنطقة الساحلية المحاصرة إلى الجنوب، حيث من المرجح الآن أن يشتد القتال على الأرض.

ووفقا لتقييمات الأمم المتحدة، نزح نحو 80% من أكثر من 2ر2 مليون شخص من سكان قطاع غزة شديد التكدس، بسبب الحرب.

ووفقا للجيش، تنفذ إسرائيل ضربات جوية واسعة في الجنوب منذ نهاية وقف إطلاق النار أمس الأول الجمعة.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مؤخرا إن العملية البرية هي الطريقة الوحيدة لتدمير حماس.

وخلال الساعات الـ 24 الماضية، أودت الهجمات الإسرائيلية بحياة أكثر من 700 شخص، وفقا لمتحدث باسم حماس. ولم يتسن التحقق من البيان بشكل مستقل.

وذكر المتحدث أن العديد من القتلى يرقدون تحت الأنقاض وإن عمال الإنقاذ يواجهون صعوبة كبيرة في الوصول إلى المصابين ونقلهم إلى المستشفى.

ومنذ 7 أكتوبر، قتلت الهجمات الإسرائيلية 15 ألفا و523 شخصا وجرحت 41 ألفا و316 آخرين، وفقا لأحدث الأرقام الصادرة عن حماس.