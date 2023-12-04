صحة غزة: العدوان الإسرائيلي يستهدف إنهاء الوجود الفلسطيني في القطاع بالقتل أو التهجير

قال أشرف القدرة المتحدث باسم الصحة في غزة، إن العدوان الإسرائيلي ركز كل عدوانه على كل مناطق غزة بهدف إنهاء الوجود الفلسطيني في القطاع إما بالقتل أو التهجير.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع قناة «القاهرة الإخبارية»، مساء الأحد، أن 316 شهيدا ارتقوا جراء المجازر الإسرائيلية خلال الساعات القليلة الماضية وصلوا للمستشفيات، بجانب تسجيل 660 جريحا، مع وجود عدد كبير تحت الانقاض، موضحا أن 70% من ضحايا العدوان من الأطفال والنساء.

وأكد أنه 281 من الكوادر الصحية استشهدوا، فيما لا يزال عدد كبير منهم مفقودا حتى الآن، بالإضافة إلى استهداف 58 مؤسسة صحية وتدمير 56 سيارة إسعاف.

وأشار إلى أن عدوان الاحتلال أسفر عن خروج 26 مستشفى عن الخدمة، موضحا أن أربعة مستشفيات تعمل فقط في جنوب قطاع غزة.

ولفت إلى أنّ الاحتلال أقدم على اعتقال 35 من الكوادر الطبية على رأسهم مدير مستشفى الشفاء محمد أبو سلمية، حيث يتم استجوابهم تحت التعذيب القاسي.

وشدد على أن الاحتلال يريد النيل من المنظومة الصحية لأنه لا يريد لها القيام بمهامها بإنقاذ حياة الجرحى حتى يجبرهم على النزوح للجنوب.

وذكر أن أجساد الشهداء والجرحى التي وصلت إلى قطاع غزة بها إصابات غير معتادة مثل بقر البطون وتمزق الأجساد والحرق وغيرها من التي تدل على أن الاحتلال يستخدم أسلحة محرمة دوليا.