معتمد جمال: طبقنا شكل فني خاص ساعدنا في الفوز الكبير أمام سوار

علق معتمد جمال، المدير الفني لنادي الزمالك، على فوز فريقه أمام سوار الغيني، في مباراة الفريقين ضمن بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

الزمالك حقق الفوز على فريق سوار الغيني بنتيجة 4-0، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الأحد، على ملعب ستاد السلام، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بالبطولة.

وقال معتمد جمال في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي بعد نهاية المباراة: «فوز كبير، أنا سعيد بأداء اللاعبين، الجميع اجتهد ونجحنا في دراسة نقاط ضعف المنافس، والأهم الحصول على الثلاث نقاط والتواجد على صدارة المجموعة».

وأضاف: «تحدثت مع اللاعبين على تطبيق شكل فني خاص من أجل ضمان وصول أغلب الهجمات لمرمى المنافس والفترة المقبلة سنكون أفضل».

وتابع: «كما عملنا على الظهور دفاعيًا بشكل جيد، وفي حال فقدان الكرة نستعيدها بشكل سريع وهذا ساهم في عدم تشكيل خطورة كبيرة على مرمانا».

وأوضح: «أحمد مجدي، المدرب المساعد، من أبناء الزمالك وكان يتدرب تحت قيادتي منذ 20 عامًا، ومن المدربين المتميزين وافتقدته اليوم، لكن غيابه لم يشكل ضغطًا علينا، وتحدثنا معه على سفره ليعود لنا برخصة التدريب».

وأردف: «الزمالك ناد كبير وسنلعب على الوصول إلى أبعد نقطة في البطولة والفرق الكبرى تلعب دائما على البطولة.. أي بطولة يتواجد فيها الزمالك سنلعب على تحقيقها».

وأتم: «كنت أريد استبدال زيزو ودونجا من المباراة لمنحهما راحة، لكن بعد تعرض أكثر من لاعب للإصابة، تغير الموقف، لكنني قررت منح اللاعبين راحة غدًا من المران لالتقاط الأنفاس».

الزمالك رفع رصيده للنقطة 6، في صدارة المجموعة الثانية من بطولة الكونفدرالية، بفارق 3 نقاط أمام كل من أبو سليم الليبي وساجرادا الأنجولي.