الزمالك: ندعم معتمد جمال ولا نفكر في مدرب أجنبي

كشف أحمد سليمان، عضو مجلس إدارة الزمالك والمشرف العام على فريق الكرة، موقف الإدارة من التعاقد مع مدرب أجنبي خلال الفترة الحالية، مشيرًا إلى أن الاستقرار الإداري يساعد على تحسن النتائج.

الزمالك حقق الفوز على فريق سوار الغيني بنتيجة 4-0، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الأحد، على ملعب ستاد السلام، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بالبطولة.

وقال أحمد سليمان في تصريحات تلفزيونية عبر قناة «أون تايم سبورتس 2»: «لا نفكر حاليا في المدرب الأجنبي، نحن ندعم الجهاز الفني، وعندما نحتاج للتعاقد مع مدرب أجنبي سنتعاقد معه خلال 48 ساعة».

وأضاف: «مجلس الإدارة داعم للفريق، وسيتم دعمه الفترة المقبلة بحل أزمة الحرمان من إبرام الصفقات».

وأوضح: «مجلس إدارة الزمالك جاء بتوصية جماهيرية وليس فقط بثقة الجمعية العمومية، لذلك نعمل على إسعاد عشاق النادي، وبالتأكيد الاستقرار الإداري يساعد على تحسن النتائج».

وتابع: «جماهير الزمالك هم الروح والدم ودائما يدعمون الفريق، كما أن مجلس الإدارة يدعم الجهاز الفني بقيادة معتمد جمال، وسننافس على الدوري وجميع البطولات حتى آخر لحظة».

وأتم: «أتوجه بتحية خاصة لمحمد عبد الشافي أكبر اللاعبين سنا على مستواه الفني داخل الملعب لأنه يحافظ على لياقته دائما».

الزمالك رفع رصيده للنقطة 6 في صدارة المجموعة الثانية من بطولة الكونفدرالية، بفارق 3 نقاط أمام كل من أبو سليم الليبي وساجرادا الأنجولي، فيما بقي سوار بدون رصيد في المركز الأخير.