منتخب مصر للجمباز الفني يستعد للمشاركة في بطولة العالم بهولندا

يواصل المنتخب المصري للجمباز الفني (كبار) رجال وسيدات استعداداته بمركز تدريب المنتخبات الوطنية بالمعادي، قبل المشاركة في بطولة العالم للجمباز الفني، المقرر إقامتها خلال الفترة من 17 إلى 25 أكتوبر 2026.

وتستضيف مدينة روتردام الهولندية منافسات النسخة الرابعة والخمسين من بطولة العالم، بمشاركة نخبة من أبطال العالم والأولمبياد، الذين يمثلون كبرى الدول في رياضة الجمباز الفني.

وتضم بعثة منتخب مصر للجمباز الفني رجالًا كلًا من عمر العربي، ومحمد منتصر، وعمر الشبكي، ومصطفى أحمد، ومازن علي، فيما يتكون الجهاز الفني من الكابتن عرفات محمود والكابتن محمد عثمان.

أما بعثة منتخب الجمباز الفني آنسات، فتضم جودي عبد الله وجنى عبد السلام، ويقود الجهاز الفني الكابتن زكريا محي الدين، فيما يترأس البعثة أحمد طلعت.

ويخوض لاعبو ولاعبات المنتخب تدريبات مكثفة استعدادًا لخوض منافسات البطولة العالمية، وسط طموحات بمنافسة أبطال العالم والأولمبياد على منصات التتويج.

ويأتي ذلك في إطار الجهود الكبيرة التي تبذلها جميع عناصر اللعبة، وفي مقدمتها الاتحاد المصري للجمباز برئاسة الدكتور إيهاب أمين، لإعداد هذا الجيل من اللاعبين واللاعبات، من خلال المشاركة في العديد من البطولات القارية والدولية، بهدف اكتساب الخبرات اللازمة وتعزيز فرص المنافسة ورفع علم مصر في المحافل العالمية.