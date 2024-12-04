الاحتلال يعتقل 22 فلسطينيا بينهم سيدة وطفلان في الضفة الغربية

قال نادي الأسير الفلسطيني إن قوات الاحتلال الإسرائيليّ اعتقلت منذ مساء أمس وحتّى صباح اليوم الأربعاء، 22 مواطناً على الأقل من الضّفة، بينهم سيدة من الخليل، وطفلان، بالإضافة إلى أسرى سابقين.

وأضاف في بيان مشترك مع هيئة شئون الأسرى والمحررين، اليوم الأربعاء، أن عمليات الاعتقال تركزت في محافظتي قلقيلية، وطوباس، فيما توزعت بقية الاعتقالات على محافظات: بيت لحم، ورام الله، والخليل، ونابلس.

ونوه أن الاحتلال يواصل إلى جانب ذلك تنفيذ عمليات تحقيق ميداني في عدة بلدات، ويتخذ من منازل المواطنين ثكنة عسكرية، علماً أن عمليات التحقيق الميداني تصاعدت مؤخراً بشكل كبير في كل المحافظات، وطالت المئات من الشبان.

وأشار إلى أن «حصيلة الاعتقالات منذ بدء حرب الإبادة المستمرة والعدوان الشامل على أبناء شعب فلسطين بلغ أكثر من 11 ألفًا و900، من الضّفة بما فيها القدس، فيما لم تتمكن مؤسسات الأسرى حتّى اليوم من حصر حالات الاعتقال من غزة والتي تقدر بالآلاف، جراء تنفيذ الاحتلال جريمة الإخفاء القسري بحقهم».

وجدد التذكير أنّ المعطيات المتعلقة بحالات الاعتقال، تشمل من أبقى الاحتلال على اعتقالهم، أو من تم الإفراج عنهم لاحقًا.